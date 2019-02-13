2019-02-13T15:41:38+03:00
Общество

Четырехметрового снеговика слепили в Твери

Создатели приняли участие в общероссийском конкурсе
Виктория ЖУКОВА
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Снеговик вышел более четырех метров в высоту Фото: ТИАСнеговик вышел более четырех метров в высоту Фото: ТИА
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Жители Тверской области слепили снеговика высотой свыше четырех метров. Лепили снежную махину для общероссийского конкурса "100к за снеговика". Развлекательный канал SlivkiShow предложил всем желающим слепить лучшую зимнюю фигуру.

Главные условия конкурса - снеговик должен состоять из трёх шаров, иметь руки, глаза, нос-морковку и другие традиционные атрибуты. Создатели могут добавить только креативные украшения.

Лепить снеговика можно только вручную, пользуясь подручными средствами типа лопаты, стремянки или лестницы. Процесс создания фигуры должен быть записан на видео. Посмотреть, как снеговика лепили тверские участники, можно на ТИА. У ребят на создание такой масштабной фигуры ушли практически сутки.

Победитель конкурса получил денежный приз - 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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