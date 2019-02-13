Пенсионерка из Тверской области забыла отключить старый номер телефона от "Мобильного банка" и лишилась денег

13 Февр. 15:10 2019-02-13T16:10:44+03:00

Подозреваемый, зная, что деньги ему не принадлежат, снял их в ближайшем банкомате и потратил по своему усмотрению. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Изменить размер текста: A A

В Тверской области у 69-летней жительницы Бежецка произошло несанкционированное списание денег с банковской карты. За помощью пенсионерка обратилась к полицейским.

Стражи правопорядка в ходе разбирательства установили, что пенсионерка пользовалась расчетным счетом, на который ежемесячно поступала пенсия. Ее счет был подключен к номеру телефона. Однако женщина сменила телефон, но не сообщила об этом сотрудникам банка.

Полицейским удалось выяснить, что старый номер бабушки приобрел 23-летний житель Калининского района. Ему стали приходить сообщения с мобильного банка. Подозреваемый, зная, что деньги ему не принадлежат, снял их в ближайшем банкомате и потратил по своему усмотрению.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ведется следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU