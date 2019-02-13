2019-02-13T15:29:12+03:00
Звезды

Директор Тверского театра драмы: "Увольнений актеров и режиссера не было, было изменение трудовых взаимоотношений"

Светлана Вержбицкая рассказала о подробностях сложившейся ситуации
Ирина ТАРАСОВА
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Светлана Вержбицкая: Новая форма взаимоотношений с театром предполагает продолжение работы и актеров, и режиссера. Фото: ТАТДСветлана Вержбицкая: Новая форма взаимоотношений с театром предполагает продолжение работы и актеров, и режиссера. Фото: ТАТД
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13 февраля директор Тверского театра драмы Светлана Вержбицкая прокомментировала ситуацию, которая сложилась вокруг спорной ситуации с увольнением артистов и режиссера.

- К сожалению, коллектив Тверского академического театра драмы давно ощущает трудности дальнейшего развития театра и его репертуара без омоложения актёрской труппы. Учитывая крайне низкую загруженность на сцене, почтенный возраст, мной было предложено сменить форму трудовых взаимоотношений на договорную заслуженным артистам России Георгию Пономарёву и Виталию Синицкому, артисткам Зое Андреевой и Наталье Бурдиной. Новая форма взаимоотношений с театром предполагает продолжение жизни всех репертуарных спектаклей с их участием на сцене. И, что остаётся вне всяких сомнений, сохранение высокого уважения к их яркому сценическому пути, почёта к их актёрскому таланту. В связи с этим артисты написали заявление об увольнении по собственному желанию и дали согласие на продолжение работы в театре по договору. Процесс оформления данных документов идёт с 11 февраля.

Ситуацию с режиссером Валерием Персиковым Светлана Вежбицкая выделила отдельно.

- Ситуация непонимания, сложившаяся с режиссёром Валерием Персиковым, меня расстраивает. Так как во время общеизвестного планирования театром репертуарного плана на 2019 год от него не поступило новых предложений о будущих желаемых постановках. В конце 2018 года репертуарный план на 2019 год был сформирован полностью, запланировано к представлению для зрителей 7 новых премьерных спектаклей. В связи с невозможностью выпуска в театре восьмого спектакля в 2019 году, я предложила Валерию Александровичу продолжить работу режиссёра-постановщика в 2020 году по договору, от чего он отказался. Поэтому мы были вынуждены принять решение о сокращении его должности на период 2019 года, о чем ему было объявлено 8 февраля. Я бы хотела, чтобы Валерий Александрович подарил тверской сцене и любящим его постановки зрителям в 2020 году новые премьерные спектакли, и надеюсь, что он изменит своё решение о сотрудничестве с театром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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