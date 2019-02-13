2019-02-13T14:31:41+03:00
Спорт

Пловцы установили пять рекордов на первенстве Тверской области

Среди лучших представители областного центра, Торжка и Бологое
Виктория ЖУКОВА
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Поздравляем! Фото: областной споркомитетПоздравляем! Фото: областной споркомитет
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В Тверской области в минувшие выходные завершилось региональное первенство по плаванию. В турнире приняли участие спортсмены из разных муниципалитетов Верхневолжья - Твери, Торжка, Вышнего Волочка, Нелидово, Конаково, Бологое и ЗАТО «Озерный».

В областном спорткомитете рассказали, что во время соревнований было обновлено пять рекордов Тверской области. Линда Ульяна из Твери проплыла 200 метров вольный стиль за 2.09.96. Егорова Алина из Бологое преодолела 100 метров на спине за 1.03.09. Лапичин Иван из Торжка оказался самым быстрым на дистанции 800 метров вольный стиль - 8.34.68. Макаров Николай из Тверь установит рекорд на дистанции 200 метров на спине. Он проплыл за 2.05.37. А Жуков Илья (Тверь) стал первым на 100 метрах на спине. Дистанцию он преодолел за 56.48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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