Движение транспорта на Петербургском шоссе Твери перекрыли до конца недели

13 Февр. 13:37 2019-02-13T13:37:51+03:00

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В Твери в 10:00 13 февраля перекрыли дорогу в районе дома №65 по Петербургскому шоссе. Движение транспорта временно приостановлено на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Хромова в сторону «Горбатки».

На участке начался ремонт водопроводной сети. Работы планируют завершить до 24:00 17 февраля. Об этом сообщили в администрации Твери.

Объехать закрытую территорию можно через улицу Паши Савельевой, повернув потом на улицу Хромова. В обратном направлении, в сторону центра Твери проехать можно по Петербургскому шоссе. Правда для движения открыта только одна полоса.

ИСТОЧНИК KP.RU