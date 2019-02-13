Движение транспорта на Петербургском шоссе Твери перекрыли до конца недели
На дороге идет ремонт водопроводной сети
В сторону центра открыта только одна полосаФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:
В Твери в 10:00 13 февраля перекрыли дорогу в районе дома №65 по Петербургскому шоссе. Движение транспорта временно приостановлено на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Хромова в сторону «Горбатки».
На участке начался ремонт водопроводной сети. Работы планируют завершить до 24:00 17 февраля. Об этом сообщили в администрации Твери.
Объехать закрытую территорию можно через улицу Паши Савельевой, повернув потом на улицу Хромова. В обратном направлении, в сторону центра Твери проехать можно по Петербургскому шоссе. Правда для движения открыта только одна полоса.
ИСТОЧНИК KP.RU