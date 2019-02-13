Митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, прошел в Твери

13 Февр. 12:25 2019-02-13T13:14:06+03:00

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В Твери 13 февраля у мемориала Воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. Участие в нем приняли ветераны боевых действий, представители общественных объединений, духовенство, юнармейцев и члены семей погибших в Афганистане воинов.

Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, погибших в боевых действиях. После этого к мемориалу воинам-интернационалистам возложили цветы.

В рамках юбилейной даты в Тверской области запланированы и другие памятные мероприятия. В Тверской академический театр драмы пройдет торжественный концерт.

Ранее, в регионе состоялся автопробег. Колонна из 15 автомобилей побывала в 25 районах Верхневолжья.

В Афганистане воевали более 3600 уроженцев Тверской области. 112 из них не вернулись домой.

ИСТОЧНИК KP.RU