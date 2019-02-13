Митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, прошел в Твери
В Твери 13 февраля у мемориала Воинам-интернационалистам состоялся митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане. Участие в нем приняли ветераны боевых действий, представители общественных объединений, духовенство, юнармейцев и члены семей погибших в Афганистане воинов.
Участники митинга почтили минутой молчания память воинов, погибших в боевых действиях. После этого к мемориалу воинам-интернационалистам возложили цветы.
В рамках юбилейной даты в Тверской области запланированы и другие памятные мероприятия. В Тверской академический театр драмы пройдет торжественный концерт.
Ранее, в регионе состоялся автопробег. Колонна из 15 автомобилей побывала в 25 районах Верхневолжья.
В Афганистане воевали более 3600 уроженцев Тверской области. 112 из них не вернулись домой.
ИСТОЧНИК KP.RU