2019-02-13T12:14:51+03:00
Общество

Пропавшего в Твери школьника нашли дома у бабушки

С ребенком проведут разъяснительные беседы
Виктория ЖУКОВА
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Полицейские проведут с ребенком разъяснительные беседыПолицейские проведут с ребенком разъяснительные беседыФото: Кирилл ЧАЩИН
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Пропавшего в Твери ребенка нашли. Утром 13 февраля он ушел из дома в школу. Однако до учебного учреждения мальчик не дошел.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что мальчик находится у своей бабушки. За ним уже выехали сотрудники Следственного комитета и полицейские. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

Ребенка искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Следователи и криминалисты уже осмотрели место жительства ребенка и поговорили с его друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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