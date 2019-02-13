Пропавшего в Твери школьника нашли дома у бабушки
С ребенком проведут разъяснительные беседы
Полицейские проведут с ребенком разъяснительные беседыФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:
Пропавшего в Твери ребенка нашли. Утром 13 февраля он ушел из дома в школу. Однако до учебного учреждения мальчик не дошел.
В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что мальчик находится у своей бабушки. За ним уже выехали сотрудники Следственного комитета и полицейские. Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.
Ребенка искали волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Следователи и криминалисты уже осмотрели место жительства ребенка и поговорили с его друзьями.
ИСТОЧНИК KP.RU