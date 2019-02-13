2019-02-13T13:04:43+03:00
Звезды

На фольклорной "Вечорке" в Твери научат крестьянским танцам

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Организаторы приглашают молодежь от 14 до 30 летОрганизаторы приглашают молодежь от 14 до 30 лет
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17 февраля, в воскресенье, в Доме народного творчества Твери (ТОДНТ) пройдет очередная фольклорная "Вечорка". Организаторы - Управление по внеучебной работе и социальным вопросам ТвГУ, Центр славянской культуры совмество с ТОДНТ.

На встрече будет звучать старинная крестьянская музыка, под которую гости смогут танцевать заводные парные танцы.

Внимание! Возрастное ограничение - от 14 до 30 лет.

Сменная обувь обязательна.

Адрес: ул. Советская, 42.

Вход в 16.00. время мероприятия с 17.00 до 20.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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