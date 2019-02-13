На фольклорной "Вечорке" в Твери научат крестьянским танцам
Вход свободный
Организаторы приглашают молодежь от 14 до 30 лет
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17 февраля, в воскресенье, в Доме народного творчества Твери (ТОДНТ) пройдет очередная фольклорная "Вечорка". Организаторы - Управление по внеучебной работе и социальным вопросам ТвГУ, Центр славянской культуры совмество с ТОДНТ.
На встрече будет звучать старинная крестьянская музыка, под которую гости смогут танцевать заводные парные танцы.
Внимание! Возрастное ограничение - от 14 до 30 лет.
Сменная обувь обязательна.
Адрес: ул. Советская, 42.
Вход в 16.00. время мероприятия с 17.00 до 20.00.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU