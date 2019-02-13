К поискам ребенка в Твери присоединились следователи СК

13 Февр. 12:01 2019-02-13T12:01:25+03:00

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Следователи СК присоединились к поискам пропавшего в Твери мальчика. 13 февраля мальчик 2010 года рождения утром ушел в школу и перестал выходить на связь. Учебное учреждение ребенка находится в непосредственной близости от дома. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

По факту безвестного исчезновения малолетнего Заволжским межрайонным следственным отделом Тверь следственного управления СК РФ по Тверской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

Следователи и криминалисты осмотрели место жительства ребенка. А совместно с сотрудниками полиции опрашиваются родственники и друзья школьника. Также наряды территориального отдела полиции ориентированы на принятие мер по установлению местонахождения пропавшего.

Информацию о местонахождении пропавшего мальчика можно сообщить по телефонам: 8 (4822) 50-01-23, 50-02-91.

ИСТОЧНИК KP.RU