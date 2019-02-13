Восьмилетнего мальчика ищут в Твери

13 Февр. 11:18 2019-02-13T11:21:12+03:00

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В Твери пропал маленький ребенок. Чудиков Владислав Максимович 2010 гора рождения 13 февраля около 07:40 ушел из дома, который находится на улице 50 лет Октября, и пропал. Мальчик направился в школу.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда “Сова” сообщают, что на вид Владиславу десять лет. Ростом он 140-50 см, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, короткая стрижка. У мальчика есть небольшая родинка под правым глазом, а на правом веке маленький шрам.

Одет ребенок в школьную форму, черную куртку с цветными узорами, синюю шапку с отворотом. У мальчика с собой синий портфель с изображением футбольного мяча.

Информацию о ребенке волонтеры просят сообщить по телефонам: 8(910)937-74-32, 8(915)735-22-61 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU