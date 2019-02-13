Пьяный водитель попал в аварию в Тверской области

13 Февр. 11:02 2019-02-13T11:02:16+03:00

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Во вторник, 12 февраля, на 6 км дороги «Ржев-Сухуша», проходящей через Тверскую область, произошла авария, в результате которой пострадала 33-летняя женщина. По сведениям дорожных полицейских, 33-летний пьяный водитель «Lada Priora» не справился с управлением и вылетеле на автомобиле в кювет.

Как сообщает УГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия больницу была доставлена 33-летняя пассажирка легковушки. В момент аварии женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU