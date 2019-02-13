2019-02-13T10:44:19+03:00
Политика

Стратегия развития государственной молодежной политики утверждена в Тверской области

Молодым людям помогут получить образование, найти работу и завести семью
Виктория ЖУКОВА
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Основными целями стратегии стало наращивание трудового потенциала, обеспечение социально-экономического благополучия молодежи Верхневолжья, формирование системы нравственных и гражданско-патриотических ценностейОсновными целями стратегии стало наращивание трудового потенциала, обеспечение социально-экономического благополучия молодежи Верхневолжья, формирование системы нравственных и гражданско-патриотических ценностейФото: Роман ЗЛОБИН
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В Тверской области утвердили стратегию развития государственной молодежной политики до 2024 года. Данный вопрос обсудили на заседании регионального правительства 12 февраля под руководством губернатора Игоря Рудени.

Основными целями стратегии стало наращивание трудового потенциала, обеспечение социально-экономического благополучия молодежи Верхневолжья, формирование системы нравственных и гражданско-патриотических ценностей.

Также в регионе планируют развивать меры экономической и социальной поддержки молодежи, сделать образование более доступным, создать новые рабочие места, а также усилить работу по развитию молодёжного предпринимательства в рамках профильного национального проекта.

Особое внимание в Стратегии уделено патриотической работе, духовно-нравственному воспитанию, популяризации здорового образа жизни и созданию условий для занятий спортом, поддержке молодых талантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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