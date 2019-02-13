2019-02-13T10:48:03+03:00
Общество

Администрация Твери: в падении снега на пенсионерку виноват жилец дома, самовольно переоборудовавший свой балкон

Пострадавшая находится в больнице
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Снежная масса свалилась не с крыши, а с самодельного козырька балконаСнежная масса свалилась не с крыши, а с самодельного козырька балконаФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Напомним, вчера, 12 февраля, снежно-ледяная масса, упавшая с дома на проспекте Победы, травмировала пенсионерку. Женщину доставили в больницу Скорой медицинской помощи.

По информации, предоставленной городским чиновникам администрацией Московского района Твери, снег упал не с крыши, а с самодельного балкона.

- Имело место падения снежной массы с козырька одной из квартир на пятом этаже, - сообщают в пресс-службе администрации Твери. - Переоборудование балкона было произведено собственником самовольно, без получения на то разрешения. Управляющая компания (ГУК Московского района) заблаговременно размещала объявления об обязанности собственников осуществлять очистку козырьков балконов, которые были ими самостоятельно смонтированы.

Сообщается, что женщина, на которую упал снег, по прежнему в больнице, состояние её удовлетворительное. Собственнику балкона грозит административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перекрытие путепровода в Вышнем Волочке Тверской области перенесли
Обладателем премии Салтыкова-Щедрина стал настоятель храма Арсения Тверского Александр Шабанов
В Тверской области отметили 250-летие со дня рождения баснописца Крылова
Житель Тверской области попался на краже бытовой техники
«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ продляет работу в Твери
35 люков украли в Твери за последнее время
Итоговое собеседование по русскому языку впервые прошли девятиклассники Твери
Четырехметрового снеговика слепили в Твери
Пенсионерка из Тверской области забыла отключить старый номер телефона от "Мобильного банка" и лишилась денег
Директор Тверского театра драмы: "Увольнений актеров и режиссера не было, было изменение трудовых взаимоотношений"
Житель Тверской области отправится в исправительную колонию за продажу наркотиков
Пловцы установили пять рекордов на первенстве Тверской области
Движение транспорта на Петербургском шоссе Твери перекрыли до конца недели
Управляющий садового товарищества похитил 5 млн рублей, тайно продавая земельные участки в Тверской области
Митинг, посвященный 30-летию окончания боевых действий в Афганистане, прошел в Твери
Пропавшего в Твери школьника нашли дома у бабушки
На фольклорной "Вечорке" в Твери научат крестьянским танцам
К поискам ребенка в Твери присоединились следователи СК
Ольга Бузова перенесла концерт в Твери на март
Восьмилетнего мальчика ищут в Твери
Пьяный водитель попал в аварию в Тверской области
О тайнах индийского храмового танца расскажут в Твери
Стратегия развития государственной молодежной политики утверждена в Тверской области
Четырех пешеходов сбили в Тверской области за сутки