Администрация Твери: в падении снега на пенсионерку виноват жилец дома, самовольно переоборудовавший свой балкон

13 Февр. 10:43 2019-02-13T10:48:03+03:00

Снежная масса свалилась не с крыши, а с самодельного козырька балкона Фото: Алексей ФОКИН

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Напомним, вчера, 12 февраля, снежно-ледяная масса, упавшая с дома на проспекте Победы, травмировала пенсионерку. Женщину доставили в больницу Скорой медицинской помощи.

По информации, предоставленной городским чиновникам администрацией Московского района Твери, снег упал не с крыши, а с самодельного балкона.

- Имело место падения снежной массы с козырька одной из квартир на пятом этаже, - сообщают в пресс-службе администрации Твери. - Переоборудование балкона было произведено собственником самовольно, без получения на то разрешения. Управляющая компания (ГУК Московского района) заблаговременно размещала объявления об обязанности собственников осуществлять очистку козырьков балконов, которые были ими самостоятельно смонтированы.

Сообщается, что женщина, на которую упал снег, по прежнему в больнице, состояние её удовлетворительное. Собственнику балкона грозит административное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU