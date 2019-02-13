Петербургское шоссе в Твери на грани провала

13 Февр. 09:44 2019-02-13T09:46:36+03:00

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В Твери вводится ограничение движения на Санкт-Петербургском шоссе. С 10:00 13 февраля проезд по участку от улицы Паши Савельевой до улицы Хромова при движении из центра города в сторону Горбатого моста будет закрыт. Изменение связаны с провалом грунта на проезжей части.

Объехать эту территорию автомобилисты смогут через улицу Паши Савельевой с последующим левым поворотом на улицу Хромова.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что в обратном направлении от Горбатого моста в сторону центра Твери проехать можно будет по Санкт-Петербургскому шоссе. Для автомобильного потока будет открыта одна полоса. Также можно после железнодорожного переезда повернуть налево на улицу Хромова.

ИСТОЧНИК KP.RU