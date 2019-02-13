Движение транспорта по путепроводу в Вышнем Волочке Тверской области перекроют на день

13 Февр. 08:41 2019-02-13T08:41:27+03:00

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В Вышнем Волочке Тверской области вводится временное ограничение движения на путепроводе через Октябрьскую железную дорогу. В пятницу, 15 февраля проезд через мост будет закрыт с 08:00 до 17:00.

В Дирекции Территориального дорожного фонда сообщили, что на путепроводе панируют отчистить проезжую часть и тротуары.

В связи с этим водителям следует заранее составить свой маршрут. Объехать данный участок автомобилисты смогут по еще одной дороги - от улицы Сиверсова через поселок Горняк и далее по улице Узкоколейная до улицы Шмидта.

Напомним, аварийный мост через Октябрьскую железную дорогу обещали отремонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU