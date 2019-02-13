Управляющие компании Твери продолжают штрафовать за плохую уборку крыш от наледи
В Твери административная комиссия получила уже 98 дел о нарушениях правил уборки и содержания придомовых территорий. В зимний период особенно актуальна плохая расчистка снега с тротуаров и крыш.
За первое нарушение управляющие организации получают предупреждение. Если требования игнорируются и дальше, специалисты администраций районов составляют протокол на нарушителя. Есть в Твери такие управляющие компании, которые даже после штрафа продолжают нарушать требования. В этом случаи комиссия назначаем им повторный штраф.
За некачественную или несвоевременную расчистку кровель от снега и наледи только за начало февраля было рассмотрено 57 дел.
ИСТОЧНИК KP.RU