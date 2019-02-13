Управляющие компании Твери продолжают штрафовать за плохую уборку крыш от наледи

13 Февр. 08:07 2019-02-13T08:07:07+03:00

Только в феврале было рассмотрено почти 60 дел

Изменить размер текста: A A

В Твери административная комиссия получила уже 98 дел о нарушениях правил уборки и содержания придомовых территорий. В зимний период особенно актуальна плохая расчистка снега с тротуаров и крыш.

За первое нарушение управляющие организации получают предупреждение. Если требования игнорируются и дальше, специалисты администраций районов составляют протокол на нарушителя. Есть в Твери такие управляющие компании, которые даже после штрафа продолжают нарушать требования. В этом случаи комиссия назначаем им повторный штраф.

За некачественную или несвоевременную расчистку кровель от снега и наледи только за начало февраля было рассмотрено 57 дел.

ИСТОЧНИК KP.RU