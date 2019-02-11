Мужчина избил собутыльника шахматной доской в Тверской области

11 Февр. 17:22 2019-02-11T17:22:47+03:00

Правда в шахматы они с другом не играли, а использовали доску как столешницу Фото: Роман ЗЛОБИН

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В Тверской области Вышневолоцкий городской суд назначил наказанию хулигану, который избил приятеля.

Обвиняемый гостил у своего друга в Вышнем Волочке. Во время распития спиртных напитков они поругались. В ходе ссоры подсудимый схватил шахматную доску и ударил ею хозяина жилья по голове.

Действия мужчины суд расценил как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на 1/3.

У потерпевшего были диагностированы ушибы и рваная рана левого глаза.

В пресс-службе суда сообщили, что дебошир получил условное лишение свободы на год. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU