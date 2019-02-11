В Твери полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков
Силовики выясняют, где мужчина приобрел запрещенное вещество
Подозреваемого задержали полицейскиеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские задержали в Твери 20-летнего местного жителя, которого силовики подозревают в продаже наркотиков. По месту жительства молодого человека силовики обнаружили 0,45 грамма синтетических наркотиков, что считается значительным объемом.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливают обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого, а также выясняют, где и при каких обстоятельствах он приобрел запрещенное вещество.
ИСТОЧНИК KP.RU