В Твери полицейские задержали подозреваемого в продаже наркотиков

11 Февр. 16:27 2019-02-11T16:27:59+03:00

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Полицейские задержали в Твери 20-летнего местного жителя, которого силовики подозревают в продаже наркотиков. По месту жительства молодого человека силовики обнаружили 0,45 грамма синтетических наркотиков, что считается значительным объемом.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливают обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого, а также выясняют, где и при каких обстоятельствах он приобрел запрещенное вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU