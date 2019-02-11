Жительница Твери продавала сомнительную спиртосодержащую жидкость

11 Февр. 16:00 2019-02-11T16:00:35+03:00

За это она получила ограничение свободы

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В Твери осудили местную жительницу, которая продавала спиртосодержащую жидкость, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В ходе судебного заседания было установлено, что 54-летняя женщина изготовила около восьми литров сомнительного алкогольного напитка. Занималась она этим в период с августа по октябрь 2018 года. Продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности, она хранила у себя дома.

16 октября женщина продала часть напитка гражданину.

В областной прокуратуре сообщили, что у обвиняемой уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление. В результате она получила наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU