Жительница Твери продавала сомнительную спиртосодержащую жидкость
В Твери осудили местную жительницу, которая продавала спиртосодержащую жидкость, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
В ходе судебного заседания было установлено, что 54-летняя женщина изготовила около восьми литров сомнительного алкогольного напитка. Занималась она этим в период с августа по октябрь 2018 года. Продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности, она хранила у себя дома.
16 октября женщина продала часть напитка гражданину.
В областной прокуратуре сообщили, что у обвиняемой уже была непогашенная судимость за аналогичное преступление. В результате она получила наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.
Приговор в законную силу еще не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU