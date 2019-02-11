Микроавтобус вылетел с дороги в реку в Тверской области

11 Февр. 15:15 2019-02-11T15:15:05+03:00

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В Тверской области автомобиль вылетел с дороги в реку. Авария произошла около 10:00 в понедельник, 11 февраля в Бурашевском сельском поселении Калининского района.

Водитель микроавтобуса ГАЗ «Баргузин» не справился с управлением на скользкой проезжей части автодороги Тверь – Лотошино – Шаховская при подъезде на мост. В результате автомобиль выкинуло с дороги. Машина упала в небольшую речку Каменку и перевернулась.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Подробности случившегося устанавливают автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU