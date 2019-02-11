Инновационный тепличный комплекс на 15 гектар планируют построить в Тверской области
В Тверской области продолжается подготовка к строительству инновационного тепличного комплекса. В Кувшиново планируется построить тепличный комплекс для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей. На первом этапе площадь комплекса составит 3 га, а в дальнейшем расшириться до 15 га.
Реализовать инвестиционный проект планируется в рамках сотрудничества регионального правительства с Фондом развития моногородов. В частности, со стороны Фонда предусмотрено льготное финансирование и софинансирование региона в расходах на строительство инфраструктуры – дорог, электрических и газовых сетей, водоснабжения и водоотведения.
- Ожидаемый объём инвестиций до 2021 года – 4,5 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет Тверской области — более 173 млн рублей. На новом предприятии планируется создать порядка 250 рабочих мест, - сообщили в областной правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU