Инновационный тепличный комплекс на 15 гектар планируют построить в Тверской области

11 Февр. 14:35 2019-02-11T14:35:48+03:00

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В Тверской области продолжается подготовка к строительству инновационного тепличного комплекса. В Кувшиново планируется построить тепличный комплекс для круглогодичного выращивания экологически чистых овощей. На первом этапе площадь комплекса составит 3 га, а в дальнейшем расшириться до 15 га.

Реализовать инвестиционный проект планируется в рамках сотрудничества регионального правительства с Фондом развития моногородов. В частности, со стороны Фонда предусмотрено льготное финансирование и софинансирование региона в расходах на строительство инфраструктуры – дорог, электрических и газовых сетей, водоснабжения и водоотведения.

- Ожидаемый объём инвестиций до 2021 года – 4,5 млрд рублей, налоговые поступления в бюджет Тверской области — более 173 млн рублей. На новом предприятии планируется создать порядка 250 рабочих мест, - сообщили в областной правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU