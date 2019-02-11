Прокуратура обнаружила, что детская площадка в Тверской области не соответствует требованиям

11 Февр. 14:02 2019-02-11T14:02:32+03:00

Детская площадка в Тверской области не соответствует требованиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Тверской области Нелидовская прокуратура проверила детские игровые площадки. Было установлено, что игровая зона на улице Строителей (напротив дома № 9/12 по улице Шахтерская) не отвечает требованиям ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и создает угрозу жизни и здоровью детей.

- По представлению межрайонной прокуратуры в адрес исполняющего обязанности главы администрации района нарушения в полном объеме не устранены, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Тогда в суд было подано исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации городского округа. Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Исполнение находится на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU