Жители Тверской области стали больше болеть
На территории Тверской области продолжается мониторинг по заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.
На шестой календарной недели заболевших стало значительно больше, уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных вырос на 25% по сравнению с предыдущей неделей.
Расчетный эпидемический порог в Тверской области оказался незначительно превышен за счёт возрастной группы 15 лет и старше.
- При лабораторном обследовании заболевших выделялись вирусы гриппа А, а также возбудители негриппозной этиологии, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В качестве профилактических мер в некоторых школах и детских садах был введен карантин. Например, учебный процесс временно приостановили в отдельных классах Твери, Конаковского, Кувшиновского, Кесовогорского и Старицкого районов.
ИСТОЧНИК KP.RU