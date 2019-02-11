Жители Тверской области стали больше болеть

11 Февр. 13:30 2019-02-11T13:30:08+03:00

В регионе "ходят" вирусы гриппа А, а также возбудители негриппозной этиологии Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В регионе превышен эпидпорог в возрастной группе от 15 лет

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На территории Тверской области продолжается мониторинг по заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.

На шестой календарной недели заболевших стало значительно больше, уровень заболеваемости инфекциями верхних и нижних дыхательных вырос на 25% по сравнению с предыдущей неделей.

Расчетный эпидемический порог в Тверской области оказался незначительно превышен за счёт возрастной группы 15 лет и старше.

- При лабораторном обследовании заболевших выделялись вирусы гриппа А, а также возбудители негриппозной этиологии, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В качестве профилактических мер в некоторых школах и детских садах был введен карантин. Например, учебный процесс временно приостановили в отдельных классах Твери, Конаковского, Кувшиновского, Кесовогорского и Старицкого районов.

ИСТОЧНИК KP.RU