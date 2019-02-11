45 работников колхоза в Тверской области в декабре остались без зарплаты
В Тверской области в прокуратуру Сонковского района поступило коллективное обращение от работников колхоза имени Чудова.
Проверка показала, что 45 сотрудникам не заплатили в декабре прошлого года 393 тысячи рублей.
- С целью восстановления трудовых прав граждан прокурором района мировому судье судебного участка Сонковского района направлено 45 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с предприятия начисленных, но не выплаченных денежных средств, - уточнили в ведомстве.
Заявления прокурора были рассмотрены и удовлетворены, а решения суда исполнены.
Однако, в отношении руководства колхоза возбуждено дело об административном правонарушении, которое будет рассматривать региональная Государственная инспекция труда.
ИСТОЧНИК KP.RU