45 работников колхоза в Тверской области в декабре остались без зарплаты

11 Февр. 12:53 2019-02-11T12:53:16+03:00

Долг перед сотрудниками составил почти 400 тысяч рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

Долг перед сотрудниками составил почти 400 тысяч рублей

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В Тверской области в прокуратуру Сонковского района поступило коллективное обращение от работников колхоза имени Чудова.

Проверка показала, что 45 сотрудникам не заплатили в декабре прошлого года 393 тысячи рублей.

- С целью восстановления трудовых прав граждан прокурором района мировому судье судебного участка Сонковского района направлено 45 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании с предприятия начисленных, но не выплаченных денежных средств, - уточнили в ведомстве.

Заявления прокурора были рассмотрены и удовлетворены, а решения суда исполнены.

Однако, в отношении руководства колхоза возбуждено дело об административном правонарушении, которое будет рассматривать региональная Государственная инспекция труда.

ИСТОЧНИК KP.RU