2019-02-11T12:38:41+03:00
Спорт

Наталья Непряева из Твери попала в состав сборной России на ЧМ

Первые гонки пройдут 21 февраля
Альберт БОЙКОВ
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Бронзовая призерка Олимпийских игр попала в состав сборной России Фото: ПТОБронзовая призерка Олимпийских игр попала в состав сборной России Фото: ПТО
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Тверичанка Наталья Непряева попала в состав сборной России на чемпионат мира по лыжным видам спорта, который с 21 февраля по 3 марта будет проходить в австрийском Зеефельде. В течение 11 дней пройдёт шесть гонок, самая сложная из которых состоится в последний день соревнований. Десятки сильнейших лыжниц со всего мира будут выяснять отношения в масс-старте на 30 км свободным стилем.

К предстоящим стартам Наталья Непряева подходит как главное открытие сезона 2018–2019. В настоящее время наша землячка является одним из лидеров сборной и занимает второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам, уступая лишь норвежке Ингвильд Остберг. Помимо Натальи Непряевой в состав женской команды попали: Татьяна Алёшина, Аида Баязитова, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Матвеева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова и Елена Соболева.

21 февраля чемпионат мира по лыжным видам спорта в 14:00 откроют квалификационные спринтерские забеги женщин свободным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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