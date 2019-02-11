Двое осужденных сбежали из колонии в Тверской области, выпили и угнали автомобиль

11 Февр. 12:14 2019-02-11T12:14:36+03:00

В Тверской области росгвардейцам удалось оперативно раскрыть сразу два преступления Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Тверской области росгвардейцам удалось оперативно раскрыть сразу два преступления.

Сотрудникам вневедомственной охраны поступила информация об угоне автомобиля ВАЗ-2115 в поселке Михайловское Бологовского района. Незамедлительно был введен план «Перехват».

Группа задержания находилась на улице Мира, на дороге, ведущей к выезду из поселка. Оперативники заметили автомобиль, подходивший под описание, и блокировали проезд.

В пресс-службе ведомства рассказали, что водитель автомобиля попытался сбежать, но его остановили и задержали росгвардейцы. Также был задержан и пассажир автомобиля. Оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, что угонщиками оказались сбежавшие из местной колонии-поселения осужденные.

По данному факту возбужденно уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU