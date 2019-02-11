У невнимательной посетительницы кафе в Твери похитили дорогой мобильный телефон

11 Февр. 11:33 2019-02-11T11:33:13+03:00

Женщина оставила средство связи без присмотра на столе

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В Твери к полицейским обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила о краже мобильного телефона стоимостью 40 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа выехала в кафе на улице Коминтерна, где вечером отдыхала заявительница. Было установлено, что неизвестный воспользовался невнимательностью потерпевшей и похитил с ее стола оставленный без присмотра сотовый телефон.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и составили ориентировку на подозреваемого.

Задержали злоумышленника уже через несколько часов. Им оказался безработный 34-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что собирался использовать украденный телефон для личных целей.

- Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU