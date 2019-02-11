У невнимательной посетительницы кафе в Твери похитили дорогой мобильный телефон
В Твери к полицейским обратилась 31-летняя женщина. Она сообщила о краже мобильного телефона стоимостью 40 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа выехала в кафе на улице Коминтерна, где вечером отдыхала заявительница. Было установлено, что неизвестный воспользовался невнимательностью потерпевшей и похитил с ее стола оставленный без присмотра сотовый телефон.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и составили ориентировку на подозреваемого.
Задержали злоумышленника уже через несколько часов. Им оказался безработный 34-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что собирался использовать украденный телефон для личных целей.
- Похищенное имущество изъято и возвращено законной владелице, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU