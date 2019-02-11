Найден 15-летний подросток, пропавший накануне в Тверской области
Молодой человек сбежал из детского дома
Подростка нашли Фото: ВПСО "Сова"
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Пропавший в Тверской области 10 февраля 15-летний подросток найден. Об этом сообщили 11 февраля волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова».
Напомним, в воскресение около 23:00 молодой человек самостоятельно покинул Зубцовский детский дом. Нашли его спустя 11 часов. О том, где был подросток, не сообщается.
Волонтеры продолжают поиски Анастасии Павловой. 15-летняя девушка 5 февраля ушла из Областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке. До сих пор ее местонахождение не установлено.
Поиски девушки продолжаются Фото: ВПСО "Сова"
ИСТОЧНИК KP.RU