2019-02-11T11:01:38+03:00
Общество

Найден 15-летний подросток, пропавший накануне в Тверской области

Молодой человек сбежал из детского дома
Виктория ЖУКОВА
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Подростка нашли Фото: ВПСО "Сова"Подростка нашли Фото: ВПСО "Сова"
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Пропавший в Тверской области 10 февраля 15-летний подросток найден. Об этом сообщили 11 февраля волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова».

Напомним, в воскресение около 23:00 молодой человек самостоятельно покинул Зубцовский детский дом. Нашли его спустя 11 часов. О том, где был подросток, не сообщается.

Волонтеры продолжают поиски Анастасии Павловой. 15-летняя девушка 5 февраля ушла из Областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Торжке. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Поиски девушки продолжаются Фото: ВПСО "Сова"

Поиски девушки продолжаются Фото: ВПСО "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU

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