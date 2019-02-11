2019-02-11T10:04:33+03:00
Происшествия

В Твери будут судить мужчину, который совершил серию краж из супермаркетов

Он набрал товаров на общую сумму около 10 тысяч рублей
Виктория ЖУКОВА
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Злоумышленника заметил охранник и вызвал полициюЗлоумышленника заметил охранник и вызвал полициюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Заволжский районный суд Твери рассматривает уголовное дело о серии краж из супермаркетов. Житель областного центра пронес товар мимо кассы в двух магазинах, а при третьей попытке его задержал охранник.

На первое преступление мужчина пошел 16 мая прошлого года. Из супермаркета «Магнит» он вынес ряд товаров, общей стоимостью 5 162 рубля.

Второй раз он позарился на продукцию супермаркета «Пятерочка». 28 июля прошлого года он набрал товара на 2500 рублей. Продукты мужчина спрятал в рюкзак и, не оплатив покупку, вышел из магазина.

А вот 29 августа 2018 года ему не повезло. При попытке вынести из супермаркета «АТАК» товара на сумму 1 568 рублей, мужчину заметил охранник. Он остановился злоумышленника и вызвал полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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