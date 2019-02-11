Автомобилист сбил на "зебре" пешехода на трассе М-10 в Тверской области
Потерпевший получил тяжелые травмы
ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В пятницу, 8 февраля, на 141 км трассы М-10 проходящей через Конаковский район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Авария случилась, когда на часах было 19:40.
Было установлено, что 58-летний водитель "Skoda Yeti" сбил 54-летнего потерпевшего, когда тот пытался перейти дорогу по "зебре".
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил тяжелые травмы, с которыми он был доставлен в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU