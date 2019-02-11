Автомобилист не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
В аварии есть пострадавшая
Авария произошла на М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области автомобилист врезался в ограждение. Произошло это вечером в воскресение, 10 февраля на 209 километре скоростной автотрассы М-11.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель автомобиля марки «Nissan Almera» ехал в сторону Москвы. Он не справился с управлением и машину занесло. В результате она врезалась в разделительное ограждение.
Травмы не угрожающие жизни в аварии получила 49-летняя женщина-пассажир. Подробности случившегося устанавливаются.
Напомним, в ночь на 10 февраля в Ржеве автомобилист снес бетонный столб.
ИСТОЧНИК KP.RU