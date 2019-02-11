15-летний подросток сбежал из детского дома в Тверской области
Молодого человека ищут волонтеры
Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области ведутся поиски 15-летнего Ивана Белова. Подросток 10 февраля сбежал из Зубцовского детского дома.
Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщают, что информацией о местонахождении подростка, следует передать по телефонам: 8-915-722-55-66, 8-920-165-08-83 или 102.
Иван ростом 170 см, имеет спортивное телосложение, серые глаза, русые волосы с рыжиной.
Одет был в черную плащевую куртку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки с белыми шнурками, спортивную кофту. Предположительно взял с собой черный рюкзак с серыми лямками.
ИСТОЧНИК KP.RU