2019-02-11T08:15:48+03:00
Общество

15-летний подросток сбежал из детского дома в Тверской области

Молодого человека ищут волонтеры
Виктория ЖУКОВА
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Фото: ВПСО "Сова"Фото: ВПСО "Сова"
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В Тверской области ведутся поиски 15-летнего Ивана Белова. Подросток 10 февраля сбежал из Зубцовского детского дома.

Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда «Сова» сообщают, что информацией о местонахождении подростка, следует передать по телефонам: 8-915-722-55-66, 8-920-165-08-83 или 102.

Иван ростом 170 см, имеет спортивное телосложение, серые глаза, русые волосы с рыжиной.

Одет был в черную плащевую куртку с капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки с белыми шнурками, спортивную кофту. Предположительно взял с собой черный рюкзак с серыми лямками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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