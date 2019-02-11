Жители Тверской области могут отправить свой рассказ или стихотворение на конкурс «Герои великой Победы – 2019»
Жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участники могут пристать организаторам свой рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте: героивеликойпобеды.рф.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что конкурс нацелен на увековечение памяти о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, а также воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма.
ИСТОЧНИК KP.RU