2019-02-11T09:11:37+03:00
Общество

Жители Тверской области могут отправить свой рассказ или стихотворение на конкурс «Герои великой Победы – 2019»

Конкурс нацелен на увековечение памяти о героизме советских солдат
Виктория ЖУКОВА
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Конкурс нацелен на увековечение памяти о героизме советских солдатКонкурс нацелен на увековечение памяти о героизме советских солдатФото: Ирина ТАРАСОВА
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Жителей Тверской области приглашают принять участие в ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы», приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участники могут пристать организаторам свой рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Подробности о конкурсе можно узнать на сайте: героивеликойпобеды.рф.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что конкурс нацелен на увековечение памяти о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, а также воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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