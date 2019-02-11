Автомобилист научил маршрутчика, соблюдать чистоту на дорогах в Твери

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-11T08:42:50+03:00

Маршрутчик выкинул мусор на дорогу Скриншот с видео. Автор: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь/Стас Васильев

Изменить размер текста: A A

В Твери одного из водителей возмутило поведение маршрутчика. Конфликт произошел 10 февраля около 10:00 на перекрестке улицы Можайского и бульвара Гусева.

Причиной ссоры стало поведение водителя маршрутки. Остановившись на запрещающий сигнал светофора, он открыл дверь и выкинул на дорогу какую-то упаковку. Действия водителя маршрутного такси не оценил автомобилист, который стоят в среднем ряду. Он вышел из машины, поднял с дороги мусор, открыл водительскую дверь маршрутки и закинул упаковку обратно.

Этот момент снял видеорегистратор. Видео было опубликовано в группе в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь". Участники сообщества активно в комментариях поддержали героя ролика.

ИСТОЧНИК KP.RU