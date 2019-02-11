2019-02-11T08:42:50+03:00
Общество

Автомобилист научил маршрутчика, соблюдать чистоту на дорогах в Твери

Водитель автобуса не постеснялся выкинуть мусор на проезжую часть
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Маршрутчик выкинул мусор на дорогу Скриншот с видео. Автор: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь/Стас ВасильевМаршрутчик выкинул мусор на дорогу Скриншот с видео. Автор: vk.com/Подслушано у водителей. Тверь/Стас Васильев
Изменить размер текста:

В Твери одного из водителей возмутило поведение маршрутчика. Конфликт произошел 10 февраля около 10:00 на перекрестке улицы Можайского и бульвара Гусева.

Причиной ссоры стало поведение водителя маршрутки. Остановившись на запрещающий сигнал светофора, он открыл дверь и выкинул на дорогу какую-то упаковку. Действия водителя маршрутного такси не оценил автомобилист, который стоят в среднем ряду. Он вышел из машины, поднял с дороги мусор, открыл водительскую дверь маршрутки и закинул упаковку обратно.

Этот момент снял видеорегистратор. Видео было опубликовано в группе в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь". Участники сообщества активно в комментариях поддержали героя ролика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобилист не справился с управлением и врезался в ограждение на трассе М-11 в Тверской области
Жители Тверской области могут отправить свой рассказ или стихотворение на конкурс «Герои великой Победы – 2019»
15-летний подросток сбежал из детского дома в Тверской области
Десятки домов во всех районах Твери вновь останутся без электричества
30 дворов Твери примут участие в Программы поддержки местных инициатив
Автомобилист снес бетонный столб в Тверской области
Педагоги из Тверской области могут принять участие в образовательном проекте «Российский детский университет»
22-летний рецидивист похитил мопед у жителя Тверской области
В смертельной аварии на Московском шоссе в Твери пострадали двухлетняя девочка и подросток
Ночью вновь загорелось здание заброшенной школы №5 в Твери
Названы победители и призеры "Лыжни России-2019" в Твери
Пьяный водитель собрал "паровозик" из пяти машин в Твери
Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух иномарок в Твери
Тверь отметит Всероссийский день зимних видов спорта
Полицейские нашли в сарае браконьера тушу убитого в Тверской области оленя
Мужчина погиб во время пожара в квартире в Тверской области
Автомобилист сбил пожилую женщину в Твери
Истребитель МиГ-25Р пополнит коллекцию музея под открытым небом в парке Победы Твери
Трое взрослых и один подросток пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Водитель легковушки погиб, протаранив остановившийся после ДТП на трассе М-10 в Тверской области грузовик
Фестиваль народно-инструментальной музыки "Андреевские дни" проходит в Тверской области