Автомобилист научил маршрутчика, соблюдать чистоту на дорогах в Твери
В Твери одного из водителей возмутило поведение маршрутчика. Конфликт произошел 10 февраля около 10:00 на перекрестке улицы Можайского и бульвара Гусева.
Причиной ссоры стало поведение водителя маршрутки. Остановившись на запрещающий сигнал светофора, он открыл дверь и выкинул на дорогу какую-то упаковку. Действия водителя маршрутного такси не оценил автомобилист, который стоят в среднем ряду. Он вышел из машины, поднял с дороги мусор, открыл водительскую дверь маршрутки и закинул упаковку обратно.
Этот момент снял видеорегистратор. Видео было опубликовано в группе в соцсети "Подслушано у водителей. Тверь". Участники сообщества активно в комментариях поддержали героя ролика.
ИСТОЧНИК KP.RU