2019-02-10T19:53:30+03:00
Общество

30 дворов Твери примут участие в Программы поддержки местных инициатив

На территориях по решению жителей пройдет модернизация
Виктория ЖУКОВА
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В 2018 году в Твери было завершено 36 проектов, в этом году запланировано около 30 модернизаций Фото: администрация ТвериВ 2018 году в Твери было завершено 36 проектов, в этом году запланировано около 30 модернизаций Фото: администрация Твери
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В Твери продолжается реализация Программы поддержки местных инициатив. С 2016 года жители могут совместно с муниципалитетом ремонтировать или улучшать придомовые территории, коммунальные системы, проводить капремонт в Домах культуры и многое другое.

В 2018 году в Твери было завершено 36 проектов, в этом году запланировано около 30 модернизаций.

В администрации Твери сообщили, что в Программе в 2019 году участвуют все районы города. Проекты благоустройства подготовили во дворах на улице Можайского, Октябрьском проспекте и бульваре Гусева Московского района. В Заволжье - на Артиллерийском переулке, Молодежном бульваре и на улицах Зинаиды Коноплянниковой, Скворцова-Степанова, Луначарского, Голландская, Кутузова (частный сектор), Паши Савельевой. В Центральном районе благоустройство пройдет во дворах по проспектам Чайковского и Победы, на переулках Смоленский, Свободный, Студенческий и Трудолюбия, а также на улице Коробкова. В Пролетарке улучшены будут дворы на Октябрьском проспекте и проспекте 50 лет Октября, а также на улицах Бориса Полевого, Циолковского и 3-я Пухальского.

Напомним, что заявки на участие в Программе рассматривает конкурсная комиссия. Среди основных критериев – активное участие жильцов и социальная значимость проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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