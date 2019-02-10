Педагоги из Тверской области могут принять участие в образовательном проекте «Российский детский университет»

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-10T17:38:52+03:00

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Преподавателей Тверской области приглашают поучаствовать в федеральном образовательном проекте «Российский детский университет». Он предусматривает реализацию программ по различным направлениям, включая подготовку к ЕГЭ, в области искусств, физкультуры и спорта, с применением дистанционных образовательных технологий.

На первом этапе проходит отбор педагогических работников. Участвовать в нем могут учителя, педагоги дополнительного образования, а также тренеры-преподаватели.

После этого участники проходят испытания по оценке профессиональной репутации и презентации проектов образовательных программ. Победители конкурсного отбора получат приглашения для дальнейшей реализации своих образовательных проектов в порядке внешнего совместительства – сообщили в пресс-службе областного правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU