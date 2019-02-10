Пьяный водитель собрал "паровозик" из пяти машин в Твери

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-10T11:04:47+03:00

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В Твери в ночь на 10 февраля произошла массовая авария. Возле дома № 70 по набережной Афанасия Никитина столкнулись сразу пять автомобилей.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что водитель автомобиля марки «Hyundai Santa Fe» не выдержал дистанцию и врезался в цепочку попутных автомобилей, которые остановились на запрещающий сигнал светофора.

При этом водитель-виновник сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. В результате он собрал на перекрестке: автомобиль такси «Kia Rio», «ВАЗ 2114», «Volkswagen Golf» и «Audi A6».

Пострадал во время аварии таксист.

ИСТОЧНИК KP.RU