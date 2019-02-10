Один человек погиб и четверо пострадали при столкновении двух иномарок в Твери

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-10T10:38:20+03:00

Все обстоятелсьтва аварии выясняются Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Sergio Tacchini

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В Твери утром в воскресение, 10 февраля произошла серьезная авария. В районе Малых Перемерок на Московском шоссе возле дома №26 столкнулись два легковых автомобиля марок «Cherry QQ» и «Skoda Fabia».

По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу и там врезался в автомобиль. Подробности случившегося устанавливают автоинспекторы, которые работают на месте происшествия.

В результате столкновения один человек погиб и четверо получили травмы разной степени тяжести.

Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU