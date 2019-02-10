2019-02-10T09:31:28+03:00
Спорт

Тверь отметит Всероссийский день зимних видов спорта

Спортивно-развлекательная программа стартует в полдень
Виктория ЖУКОВА
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Среди развлечений - хоккей в валенкахСреди развлечений - хоккей в валенкахФото: Алексей МИКУШИН
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В воскресение, 10 февраля Тверь присоединяется к Всероссийскому дню зимних видов спорта. В полдень сразу на двух площадках стартуют массовые катания на коньках. Всех желающих ждут в спорткомплексе «Радуга» и на стадионе «Текстильщик». Для участников подготовлены различные конкурсы, мастер-классы и розыгрыши призов.

В парке «Текстильщик» пройдут еще веселые состязания: хоккей в валенках, футбол на снегу, а также показательный забег ветеранов шорт-трека.

Всероссийский день зимних видов спорта отмечается с 2015 года и посвящен он XXII зимним Олимпийским играм, прошедшим в Сочи.

В этот день по всей стране проходят массовые спортивные праздники, соревнования по зимним видам спорта или мастер-классы. Тверская область не стала исключением и провела накануне праздника масштабный этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU

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