2019-02-10T08:37:37+03:00
Происшествия

Полицейские нашли в сарае браконьера тушу убитого в Тверской области оленя

На след подозреваемого стражи правопорядка вышли по следам и протектору
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Ущерб от незаконной деятельности составил более 420 000 рублейУщерб от незаконной деятельности составил более 420 000 рублейФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

В Тверской области полицейские получили сообщение о незаконной охоте в районе деревни Козлово. Приехав на место, оперативники обследовали территоррию. Эксперты-криминалисты изъяли следы обуви и протектора автомобиля.

В УМВД России по Тверской области сообщили, что по подозрению в браконьерстве был задержан 44-летний житель Конаковского района. В его хозяйственной постройке стражи правопорядка обнаружили тушу убитого оленя. Ущерб от незаконной деятельности составил более 420 000 рублей.

В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Грозит ему арест на срок до шести месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24