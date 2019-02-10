Полицейские нашли в сарае браконьера тушу убитого в Тверской области оленя
На след подозреваемого стражи правопорядка вышли по следам и протектору
Ущерб от незаконной деятельности составил более 420 000 рублейФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области полицейские получили сообщение о незаконной охоте в районе деревни Козлово. Приехав на место, оперативники обследовали территоррию. Эксперты-криминалисты изъяли следы обуви и протектора автомобиля.
В УМВД России по Тверской области сообщили, что по подозрению в браконьерстве был задержан 44-летний житель Конаковского района. В его хозяйственной постройке стражи правопорядка обнаружили тушу убитого оленя. Ущерб от незаконной деятельности составил более 420 000 рублей.
В отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело. Грозит ему арест на срок до шести месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU