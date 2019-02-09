Мужчина погиб во время пожара в квартире в Тверской области
В поселке Красная Гора Тверской области загорелась двухкомнатная квартира на третьем этаже. Информация о возгорании поступила дежурному УМЧС России по Тверской области в 08:46 9 февраля. Уже в 09:30 квартиру удалось потушить.
За это время огонь повредил комнату на площади 13 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
В УМЧС России по Тверской области сообщили, что во время пожара погиб 54-летний сын хозяйки квартиры.
На месте работали девять человек на трех единицах техники из отделений пожарно-спасательных частей №2 и №72.
Напомним, 8 февраля во время пожара в Тверской области погибли два пожилых человека.
ИСТОЧНИК KP.RU