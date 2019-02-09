Автомобилист сбил пожилую женщину в Твери

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-09T18:31:15+03:00

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В Твери сбили женщину. Авария произошла днем 9 февраля на пересечении улиц Благоева и Фурманова.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Citroen» не заметил 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по линии тротуара. Пенсионерка вышла на дорогу в неположенном месте. Нарушают пешеходы правила на этом участке часто: до "зебры" далеко, а через дорогу расположен магазин.

Женщина во время столкновения получила травмы. Но угрозы ее жизни нет. Подробности случившегося выясняют автоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU