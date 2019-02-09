Трое взрослых и один подросток пострадали при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
Водитель не справился с управлением
Авария произошла около 20:00 в Молоковском районе на дороге Хабоцкое - Молоково – Сандово.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области в пятницу, 8 февраля автомобиль марки «Volvo» съехал в кювет. Авария произошла около 20:00 в Молоковском районе на дороге Хабоцкое - Молоково – Сандово.
На месте происшествия работали 15 человек и 5 единиц техники – они ликвидировали последствия аварии.
По предварительным данным, травмы получили четыре человека, среди которых 40-летний мужчина-водитель, пассажиры 31 и 41 года и 13-летний мальчик. Всех пострадавших госпитализировали в больницу – троих отвезли в ЦРБ Бежецкого района, а одного пассажира – в ЦРБ Молоковского района.
ИСТОЧНИК KP.RU