Фестиваль народно-инструментальной музыки "Андреевские дни" проходит в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-09T13:37:55+03:00

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В Тверской области 9 и 10 февраля проходит традиционный фестиваль народно-инструментальной музыки "Андреевские дни". Мероприятие посвящено основателю первого Великорусского оркестра народных инструментов, уроженцу Верхневолжья Василию Андрееву.

В этом году фестиваля идет сразу в двух городах - Твери и Старице. Например, в 15:00 9 февраля в Областном доме народного творчества Твери состоится гала-концерт любительских коллективов народно-инструментальной музыки. Участники приедут из Бежецкого, Краснохолмского, Максатихинского районов, Твери, Кимр и Конаково.

А в воскресение 10 февраля гостей принимает районный Дом культуры в Старице. Там будут выступать любительские народные коллективы Ржевского, Осташковского, Старицкого районов, Твери, Торжка, Удомли.

Напомним, история фестиваля началась в 1989 году, в тот году на малой родине Василия Андреева прошел музыкальный праздник "Бежецкая балалайка".

ИСТОЧНИК KP.RU