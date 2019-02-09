2019-02-09T13:37:55+03:00
Звезды

Фестиваль народно-инструментальной музыки "Андреевские дни" проходит в Тверской области

Мероприятия будут идти все выходные
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Прийти могут все желающиеПрийти могут все желающие
Изменить размер текста:

В Тверской области 9 и 10 февраля проходит традиционный фестиваль народно-инструментальной музыки "Андреевские дни". Мероприятие посвящено основателю первого Великорусского оркестра народных инструментов, уроженцу Верхневолжья Василию Андрееву.

В этом году фестиваля идет сразу в двух городах - Твери и Старице. Например, в 15:00 9 февраля в Областном доме народного творчества Твери состоится гала-концерт любительских коллективов народно-инструментальной музыки. Участники приедут из Бежецкого, Краснохолмского, Максатихинского районов, Твери, Кимр и Конаково.

А в воскресение 10 февраля гостей принимает районный Дом культуры в Старице. Там будут выступать любительские народные коллективы Ржевского, Осташковского, Старицкого районов, Твери, Торжка, Удомли.

Напомним, история фестиваля началась в 1989 году, в тот году на малой родине Василия Андреева прошел музыкальный праздник "Бежецкая балалайка".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «Лыжне России-2019» в Твери дан первый старт
Два рыбака задохнулись в палатке в Тверской области
До "Лыжни России-2019" в Твери можно доехать на автобусах
Мужчина и женщина погибли при пожаре в Тверской области
Дорожные полицейские продолжают ловить пьяных водителей в Тверской области
Светлана Сурганова на концерте в Твери посвятила песню Сергею Юрскому
Троллейбусы ремонтируют и красят в трамвайном парке Твери
Канализационный люк вырвал бензобак у фуры в Твери
Мужчина покусал своего друга и его девушку во время застолья в Тверской области
Из-за аварии на сетях троллейбусы, идущие за Волгу в Твери, едут на Пролетарку
Муниципально-частный приют для бездомных животных откроется в Твери
В Твери полицейские нашли у трех мужчин более 800 граммов "тяжелых" наркотиков
Памятный камень спасателю и пожарному появится в Твери
Лучшим воспитателем Твери в 2019 году стала Светлана Орлова из детского сада № 160
В Твери выбрали лучшего учителя 2019 года
Прокуратура помогла пенсионерам из Твери вернуть деньги за ненужные датчики загазованности
Тверская область получила современный вертолет для санитарной авиации
В двух образовательных учреждениях Тверской области было слишком холодно
Прощание с тверским поэтом Евгением Карасёвым пройдет в храме Белая Троица
Рождаемость в Тверской области упала на 23%