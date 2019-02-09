На «Лыжне России-2019» в Твери дан первый старт

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-09T12:16:08+03:00

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В субботу, 9 февраля в Твери проходят Всероссийские массовые соревнования "Лыжня России-2019". Собрались любители зимних видов спорта за торговым центром «Декатлон» в микрорайоне Южный (в районе дома №109 по Октябрьскому проспекту).

В 11:45 соревнования были торжественно открыты. А уже в 12:15 был дан первый старт. Открыли в этом году гонку юноши 2001 года рождения и младше. Им надо преодолеть дистанцию в два с половиной километра. Следом за ними, уже в 12:45, на старт выйдут девушки-ровесницы.

В 13:20 пройдет гонка на один километр среди детей 2010 года рождения и младше. После этого, в 13:40 – старт забега "Без галстуков". Чиновникам достался тоже один километр лыжни.

Ближе к 14:00 участие в гонке примут спортивные семьи, а зачем спортсмены-инвалиды. В 14:25 запланирован старт взрослых участников (мужчины 50 лет и старше, женщины 40 лет и старше), а потом совершеннолетние участники смогут попробовать преодолеть пять километров гонки.

ИСТОЧНИК KP.RU