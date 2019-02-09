2019-02-09T10:53:44+03:00
Происшествия

Два рыбака задохнулись в палатке в Тверской области

Подробности случившегося устанавливают следователи СК
Виктория ЖУКОВА
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Подробности случившегося устанавливают следователи СКПодробности случившегося устанавливают следователи СКФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Тверской области в пятницу, 8 февраля в палатке погибли два рыбака. Следователи СК проводят доследстенную проверку по факту случившегося.

Трагедия произошла в Мошковичевском заливе в Конаковском районе. Палатка была установлена на льду реки Малиновки, впадающей в Волгу. Погибшими оказались рыбаками, которые приехали из Долгопрудного, 1976 и 1979 годов рождения.

По предварительным данным, рыбаки задохнулись в палатке. Внутри они поставили газовую горелку и баллон для обогрева, но труба от газового оборудования слетела, и угарный газ заполнил маленькое пространство.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что с целью установления точной причины смерти мужчин назначено проведение экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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