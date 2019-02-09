Мужчина и женщина погибли при пожаре в Тверской области
Пожарные тушили жилой дом несколько часов
Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаютсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В деревне Андрониха Максатихинского района Тверской области 8 февраля загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 19:48. Уже через 35 минут пожарным удалось локализовать возгорание, а в 00:30 - полностью потушить.
На месте работали пять человек из ПСЧ №39 и ДПК «Малышево».
В региональном УМЧС России сообщили, что огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади.
Во время пожара в деревянном доме погибли два человека: мужчина 1945 года рождения (хозяин дома) и женщины 1963 года рождения (племянница владельца).
Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU