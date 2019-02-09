Мужчина и женщина погибли при пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-09T09:00:47+03:00

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В деревне Андрониха Максатихинского района Тверской области 8 февраля загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 19:48. Уже через 35 минут пожарным удалось локализовать возгорание, а в 00:30 - полностью потушить.

На месте работали пять человек из ПСЧ №39 и ДПК «Малышево».

В региональном УМЧС России сообщили, что огонь уничтожил кровлю и повредил внутреннюю отделку по всей площади.

Во время пожара в деревянном доме погибли два человека: мужчина 1945 года рождения (хозяин дома) и женщины 1963 года рождения (племянница владельца).

Причина пожара и причиненный ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU