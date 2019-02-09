До "Лыжни России-2019" в Твери можно доехать на автобусах

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-09T09:51:56+03:00

Лыжи лучше перевозить в чехле Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В субботу, 9 февраля, в Твери стартует масштабное спортивное мероприятие «Лыжня России-2019». Чтобы немного разгрузить пассажиропоток и доставить любителей зимних видов спорта к месту проведения гонки, четыре муниципальных автобуса меняют свой маршрут.

С 08:00 до завершения «Лыжни России» автобусы №№ 21, 31, 33 и 36 будут курсировать через торговый центр, за зданием которого и пройдут старты.

Подробный маршрут этих автобусов был ранее опубликован на сайте «КП»-Тверь».

Напомним, торжественное открытие регионального этапа «Лыжни России-2019» запланировано на 11:45. Планируется, что участие в состязании примут порядка 7 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU