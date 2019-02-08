2019-02-08T22:41:21+03:00
Звезды

Светлана Сурганова на концерте в Твери посвятила песню Сергею Юрскому

О кончине заслуженного артиста РСФСР стало известно сегодня
Виктория ТУШКОВА
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После концерта поклонники творчества Сургановой долго не хотели расходитьсяПосле концерта поклонники творчества Сургановой долго не хотели расходитьсяФото: Виктория ТУШКОВА
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Сегодня, 8 февраля, в Твери в рамках тура, посвящённого 15-летию коллектива Светланы Сургановой, состялся концерт "Сургановой и оркестра".

Артистка как всегда была приветлива с публикой и выступала с полной самоотдачей. Коллектив в сопровождении тверских музыкантов - скрипачей и виолончелистов - исполнил как старые, давно любимые поклонниками песни, так и новые произведения, увидевшие свет в этом году.

Известно, что в репертуаре Светланы Сургановой есть несколько песен на стихи Иосифа Бродского, чью поэзию она любит. Одну из таких песен, "Неужели не я" (на стихи Бродского "От окраины к центру"), Светлана посвятила актёру Сергею Юрскому, о чьей кончине стало известно сегодня.

- Сергей Юрский прекрасно читал стихи Бродского, - коротко сказала Сурганова. - И следующую песню я посвящаю ему.

"...Значит, нету разлук.

Значит, зря мы просили прощенья

У своих мертвецов.

Значит, нет для зимы возвращенья.

Остается одно:

По земле проходить бестревожно.

Невозможно отстать. Обгонять - только это возможно".

ИСТОЧНИК KP.RU

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