Светлана Сурганова на концерте в Твери посвятила песню Сергею Юрскому
Сегодня, 8 февраля, в Твери в рамках тура, посвящённого 15-летию коллектива Светланы Сургановой, состялся концерт "Сургановой и оркестра".
Артистка как всегда была приветлива с публикой и выступала с полной самоотдачей. Коллектив в сопровождении тверских музыкантов - скрипачей и виолончелистов - исполнил как старые, давно любимые поклонниками песни, так и новые произведения, увидевшие свет в этом году.
Известно, что в репертуаре Светланы Сургановой есть несколько песен на стихи Иосифа Бродского, чью поэзию она любит. Одну из таких песен, "Неужели не я" (на стихи Бродского "От окраины к центру"), Светлана посвятила актёру Сергею Юрскому, о чьей кончине стало известно сегодня.
- Сергей Юрский прекрасно читал стихи Бродского, - коротко сказала Сурганова. - И следующую песню я посвящаю ему.
"...Значит, нету разлук.
Значит, зря мы просили прощенья
У своих мертвецов.
Значит, нет для зимы возвращенья.
Остается одно:
По земле проходить бестревожно.
Невозможно отстать. Обгонять - только это возможно".
ИСТОЧНИК KP.RU