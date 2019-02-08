Из-за аварии на сетях троллейбусы, идущие за Волгу в Твери, едут на Пролетарку
Вечером 8 февраля пассажиров одного из троллейбусов, идущего за Волгу, высадили на остановке, а он сам поехал на Пролетарку. Причина, как выяснилось, - обрыв сетей.
- В 17.40 энергетики выехали на место, Комсомольскую площадь, где и произошел обрыв. Причина: 3-ий троллейбус рогами зацепился за сети, сам водитель отцепиться не смог, а потому вызвал помощь. Чтобы не было затора, троллейбусы изменили маршрут, - комментирует директор МУП "ПАТП-1" Артур Сычёв.
На вопрос "Часто ли случаются подобные обрывы?" Артур Вячеславович отвечает:
- Не часто, но периодически. Порой из-за снега на дорогах или из-за обгона транспортного средства. Тем более сейчас мы набрали новых водителей. Может быть, по неопытности один из них и не справился.
Так как авария несерьезная, восстановить электроснабжение обещают быстро, а вместе с ним и движение транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU